Due giorni al derby tra Cosenza e Crotone che chiuderà il 22° turno del Girone C di Serie C. In casa dei lupi, certe le assenze di Florenzi e Kouan per, rispettivamente, infortunio e squalifica, uno dei dubbi che dovrà sciogliere Mister Buscè, sarà la strategia offensiva.

Che tipo di attacco

Il tecnico campano dovrà decidere se provare ad assaltare i cugini del Crotone con l’artiglieria pesante, o farlo ancora con il fioretto come a Salerno. In caso di prima opzione, sarebbe praticamente certo il rilancio di Beretta al centro della prima linea. L’attaccante di scuola Milan ha finora segnato un solo gol nella sua avventura cosentina, trovando però una certa continuità di impiego nell’ultimo periodo, fatto salvo per la trasferta di Salerno, dov’è rimasto in panchina per quasi 80 minuti. La sua fisicità, se ben sfruttata, può essere un fattore. Di contro però, il numero 9 del Cosenza, non è mai apparso troppo in forma durante la sua presenza in campo. La seconda opzione per Buscè, sarebbe proprio quella di ripresentarsi in campo con un attacco leggero, con tre piccoletti in prima linea pronti a scambiarsi di continuo le posizioni. Così come fatto a Salerno. In quel caso sarebbe di nuovo Emmausso a partire da “falso nueve” come all’ “Arechi” per poi svariare. Staremo a vedere, per Buscè c’è ancora il tempo di poterci pensare bene.