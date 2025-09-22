Antonio Buscè sta spingendo sull’acceleratore. Il tecnico del Cosenza sta pressando il ds Roma per avere il nuovo attaccante già per la partita di mercoledì sera al “San Vito – Marulla” contro il Giugliano. Il nome individuato è quello già noto: il classe 1992 Giacomo Beretta, rimasto svincolato dopo l’ottima stagione con la Pro Patria condita da 8 reti.

Ora tocca a Guarascio

Come sempre l’ultima parola spetta al Presidente Guarascio che avrebbe già dato l’ok di massima per ingaggiare il calciatore ma che, sulla tempistica, non ha dato certezze. Conoscendo le abitudini presidenziali, è probabile che preferisca attendere un’altra settimana per iniziare il nuovo contratto direttamente nel mese di ottobre. Poter avere un nuovo attaccante permetterebbe a Buscè di far rifiatare ogni tanto Mazzocchi, dandogli anche l’alternativa di poter cambiare modulo potendo schierare anche le due punte pesanti. Staremo a vedere. Potrebbero esserci novità nelle prossime ore.