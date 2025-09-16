Avrebbe potuto giocare a basket, sport nel quale aveva iniziato e dove la mamma è stata una giocatrice professionista ai massimi livelli italiani per diversi anni

Tra le note positive del Cosenza visto domenica, c’è senza dubbio la prestazione di Nicolò Contiliano. Il centrocampista classe 2004 infatti ha sorpreso anche domenica, confermando quanto di buono si era già visto nel derby contro il Crotone. Suo l’assist per Ricciardi sul primo gol, ma anche tanti movimenti utilissimi alla squadra, sia in fase offensiva che difensiva.

Rendimento ottimo

Il suo è stato un rinforzo a sorpresa, dal mercato degli svincolati. Un nome che certamente non ha scaldato gli animi, già freddi, dei tifosi rossoblù. E invece, in silenzio, l’ex Spal si sta ritagliando un ruolo da protagonista, confermando quanto di buono ha fatto vedere nella passata stagione con la maglia del Carpi. E c’è da dire che il centrocampista avrebbe potuto fare un altro sport nella vita.

Da piccolo infatti prometteva bene anche a basket. Vizio di famiglia, visto che la mamma, Anna Malisardi, ha giocato in Serie A per tantissimi anni. Tant’è che Nicolò, ferrarese purosangue, è nato a Trapani proprio perché all’epoca la mamma giocava in Sicilia nel 2004. Una bella storia sportiva la sua, che ora si è arricchita con il capitolo di Cosenza. In attesa di capire le gerarchie. Contro la Casertana infatti, rientrerà anche Garritano. Un abbondanza che sicuramente piace a Buscè. Ma rinunciare ad un Contiliano così, non sarà sicuramente facile.