Il gol di Baldovino Cimino è stato il 18° del campionato dei rossoblù. Davanti a loro ci sono solo 3 squadre per numero di gol fatti

Una difesa senza dubbio da registrare. Ma al contempo un attacco che continua a sfornare numeri importanti. Il Cosenza infatti, dopo il 2-2 di Potenza contro il Sorrento, è il 4° attacco del girone C di Serie C con 18 reti segnate. Davanti ai lupi ci sono Catania con 20, Benevento e Casarano con 19. Mentre 18 gol sono stati segnati anche dal Crotone. Proprio il derby dello ’’Scida’’ è l’unica gara stagionale nella quale il Cosenza non ha fatto gol.

Nove marcatori diversi

Quello che poi è un altro fattore positivo da sottolineare è il numero di marcatori. Grazie al 1° centro in carriera tra i professionisti di Baldovino Cimino infatti, sono ben 9 i calciatori del Cosenza ad aver trovato la via della rete in queste prime 10 giornate di campionato: in testa c’è il capocannoniere Mazzocchi con 4, seguito da Florenzi e Ricciardi con 3. A quota 2 gli altri due centrocampisti Kouan e Garritano. Chiudono con un gol proprio Cimino, Langella, Cannavò ed Achour.