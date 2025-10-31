Alla vigilia della sfida contro il Team Altamura, il tecnico del Cosenza chiede ai suoi lucidità e compattezza: Loro sono in salute, ma dobbiamo pensare solo a noi e a quello che sappiamo fare .

Vigilia di campionato per il Cosenza, che domani farà visita al Team Altamura nel match valido per la 12ª giornata di Serie C. In conferenza stampa, mister Antonio Buscè ha presentato la sfida sottolineando le insidie dell’impegno e la necessità di mantenere alta la concentrazione.

Le parole di Buscè

«Sappiamo di affrontare una partita difficile, contro una squadra in salute che viene da buoni risultati», ha esordito l’allenatore rossoblù. «L’Altamura gioca con fiducia, ha trovato equilibrio e da diverse gare non perde. Servirà una partita attenta, con la testa sempre dentro il match».

Buscè ha poi insistito su uno dei concetti chiave della sua gestione: la concentrazione. «A volte quando siamo meno concentrati paghiamo qualcosa, ma quando la squadra è sul pezzo sa soffrire e reagire. Dobbiamo restare sempre lucidi, con la mente libera da tutto ciò che non riguarda il campo. Il gruppo e la compattezza devono continuare a essere la nostra forza».

Sul fronte formazione, il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni di Ferrara e sui possibili ballottaggi. «Ferrara ha preso una botta e vedremo se recupererà. Nel ruolo abbiamo alternative esperte come Dorazio, che è una garanzia. Anche Achour ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, pur pagando un po’ l’emozione. Non si aspettava di giocare titolare ma non faccio scelte a caso: chi merita gioca».

Non poteva mancare un passaggio su Simone Mazzocchi, protagonista di un avvio di stagione di alto livello: «Sta facendo un campionato eccezionale, con grande spirito di sacrificio. Lavora per la squadra, si mette a disposizione e questo è fondamentale. Se dovesse rendere ancora di più, parleremmo di un giocatore da categoria superiore».

Buscè ha salutato con soddisfazione anche i progressi di Beretta: «Sta migliorando di settimana in settimana, la condizione fisica cresce e sarà un valore aggiunto per gestire i cambi e dare soluzioni diverse durante la partita».

Uno sguardo infine alla classifica, che vede tre squadre già in fuga. «Salernitana, Catania e Benevento hanno costruito organici per vincere il campionato. Noi e le altre dobbiamo pensare a fare il massimo, perché questo è un torneo equilibrato e ogni settimana può riservare sorprese».

Sul tipo di partita che si aspetta ad Altamura, Buscè ha concluso: «Loro potranno alternare momenti di attesa e di pressione alta, bisogna essere pronti a tutto. Dovremo lavorare bene sulle preventive e gestire le transizioni. È una gara che potrà cambiare volto più volte: serviranno attenzione, concentrazione e umiltà fino all’ultimo minuto».