Mister Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita terminata 0-0 dai suoi uomini sul campo del Crotone. Ecco le sue parole.

Le parole di Buscè

«Abbiamo affrontato una squadra con idee ben chiare, sapevamo di affrontare una partita molto delicata. Nel primo tempo abbiamo avuto forse troppa frenesia e poco coraggio, ma poi siamo cresciuti. Sono soddisfatto perché veniamo da un periodo molto particolare, e noi abbiamo cercato di sopperire a tutte queste difficoltà. Oggi – continua Buscè – nella seconda parte della partita si poteva fare qualcosa in più. La presenza dei tifosi? Per noi sono importantissimi. Spero, e lo dice da allenatore del Cosenza, che un giorno si possa vedere una compattezza da tutte le parti. Io oggi ho avuto la conferma che loro sono il valore aggiunto che forse a noi manca. Li ringrazio per la presenza. Siamo venuti a Crotone e abbiamo affrontato questa partita con grande umiltà ma anche coraggio. Un coraggio che forse – spiega Buscè – ancora a questa squadra manca. Stasera ho visto un passo avanti sotto questo aspetto. Vettorel? Ha fatto un paio di interventi importanti, uno dei quali arrivato da un errore di un nostro difensore. È un ottimo portiere. Oggi ha fatto bene il suo compito. Il mio obiettivo è creare un certo entusiasmo, ma devo anche pensare ad allenare e pensare ad isolare i ragazzi da questa situazione ambientale un po’ anomala. La medicina giusta è il campo e far vedere che questi ragazzi lottano per questa maglia, per la città e per i tifosi».