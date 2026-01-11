Vigilia di Salernitana-Cosenza, il tecnico rossoblù punta su concentrazione, gruppo e intensità: «Servono poche pause e meno errori»

Antonio Buscè in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Cosenza. Il tecnico campano va dritto al punto: «Nel calcio c’è un’imprevedibilità che non puoi controllare, come l’errore del singolo. Quello che dobbiamo fare è concentrarci su ciò che finora ci ha portato vantaggi ed eliminare alcuni errori evitabilissimi».

Scontro diretto e forza del gruppo

La sfida dell’Arechi è di quelle che pesano: «Domani si affrontano due squadre forti, costruite per stare al vertice. Veniamo entrambi da una sconfitta e sarà una partita tosta, con giocatori importanti in campo».

Sull’assenza di Langella, Buscè predica equilibrio: «È un giocatore importante, ma lo sono anche gli altri. Chi giocherà al suo posto farà la propria partita per il bene del gruppo. Dobbiamo essere sereni, il calcio prevede infortuni e squalifiche. Tra i nuovi Ba è già pronto, ci ho parlato. Tranne domenica scorsa ha sempre giocato con il Siracusa».

Ritmo alto e testa alla partita

Il tecnico rossoblù sulla situazione della Salernitana: «La pressione fa parte del gioco, Salerno è una piazza importante. Noi dobbiamo fare la nostra partita, alzare il ritmo, avere poche pause e fare una grande prestazione sotto tutti i punti di vista».

Capitolo mercato che non deve distrarre il gruppo: «Non c’è da fare grandi cose, solo qualche tassello giusto. Ora pensiamo solo alla partita di domani, che per noi è molto importante».