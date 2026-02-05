Giugliano-Cosenza non è una partita come le altre per Antonio Buscè. Campano di nascita, il tecnico rossoblù rientra nella sua terra da avversario, in un contesto dove ambiente e intensità spesso alzano il grado di difficoltà. Soprattutto considerando i grossi problemi in classifica dell’avversario di domenica.

I precedenti in...regione

In stagione il Cosenza ha già affrontato squadre campane lontano dal “Marulla”. La prima trasferta in Campania è stata quella di Caserta, quando arrivò un 1-1 in rimonta per i lupi. Diverso il caso del Sorrento: avversario campano, ma gara giocata a Potenza per indisponibilità del campo rossonero. Anche in quel caso fu comunque pareggio. Poche settimane fa infine, lo 0-0 dell’ “Arechi” contro la Salernitana. Giugliano rappresenta quindi un nuovo banco di prova “in regione”. Sarà il primo nel quale arriverà la vittoria? Da calciatore invece Buscè non ha mai giocato in società campane. La sua carriera lo ha portato altrove (Ravenna, Baracca Lugo, Padovam, Lumezzane, Empoli, Reggina, Bologna e Pisa), ma domenica la Campania la ritrova comunque, stavolta in panchina, con l’obiettivo di fare risultato.