Il Cosenza centra la sua seconda vittoria di fila grazie al 3-0 contro l’Audace Cerignola firmato dai gol di Moretti, Garritano ed Achour. I rossoblù soffrono e rischiano più volte di capitolare. Poi nel finale trovano i gol della sicurezza.

DIFESA

POMPEI: VOTO 7

Mostra grande sicurezza in uscita alta. Fa due grandi parate, una per tempo, che tengono avanti il Cosenza. Se la cava anche con i piedi. Partita da veterano nonostante sia la terza tra i professionisti. Decisivo.

CANNAVO’: VOTO 6

Primo tempo di alto livello nel quale è una spina nel fianco della difesa pugliese e regala anche l’assist per il gol, annullato, di Beretta. Nella ripresa soffre terribilmente le discese di Russo.

PINTUS: VOTO 6

All’esordio con la maglia del Cosenza, gioca con grande disinvoltura. Bravo in anticipo e nel giro palla. Un suo buco ad inizio ripresa però, crea la migliore chance per l’Audace Cerignola che però la spreca con D’Orazio.

MORETTI: VOTO 6,5

Ci mette forza, fisico e presenza in difesa. Segna il gol che indirizza la gara in area avversaria. Acquisto azzeccato.

CAPORALE: VOTO 6,5

Seconda partita da terzino sinistro e primo assist. Pennella sulla testa di Moretti la palla del primo gol rossoblù. In difesa lavora poco, visto che l’Audace Cerignola attacca esclusivamente dall’altra parte.

CENTROCAMPO

PALMIERI: VOTO 5,5

Gioca al piccolo trotto, forse limitato dall’affaticamento muscolare che lo affligge. Non riesce a dare ritmo alle sue giocate e spesso rallenta l’azione.

LANGELLA: VOTO 6

Bel duello con Paolucci. Bravo in fase di interdizione. Forse però non riesce in pieno nelle sue giocate. Verticalizza poco.

BA: VOTO 5

Pasticcia troppo nonostante l’impegno. Appare ancora una volta tecnicamente limitato.

ATTACCO



CIOTTI: VOTO 6

Schierato in prima linea. Non è bello da vedere, ma è efficace nelle giocate. Corre tanto e non molla fino alla fine.

BERETTA: VOTO 6

Meglio delle altre volte. Sgomita e lotta, riesce anche a segnare, ma è in fuorigioco. Cala vistosamente con il passare dei minuti.

FLORENZI: VOTO 5,5

Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Un solo guizzo, nella ripresa, sul quale Iliev ci mette una pezza.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Bella vittoria ed anche dal punto di vista del gioco, si è fatto un bel passo avanti in confronto a martedì scorso. C’è da rivedere certamente qualcosa viste le tante chance concesse agli avversari. Per oggi però va più che bene così.

SUBENTRATI

GARRITANO: VOTO 6,5

Il gol è il giusto premio per provare a mettersi alle spalle un periodo difficile, visto che nemmeno oggi la sua prova è stata brillantissima. Bellissimo l’inserimento

CONTILIANO: VOTO 6

Ordinato, senza guizzi. Affidabile come al solito.

ACHOUR: VOTO 7

Un quarto d’ora nel quale pressa e tiene le poche palle che gli capitano a tiro. Poi, nell’ultima azione della gara, è un serpente nel trasformare in gol la palla vagante sulla linea avversaria. E’ il capocannoniere della squadra con 5 centri.

D’ORAZIO: VOTO 6

Con il suo ingresso il Cosenza passa a 3 dietro. Subito una grande chiusura.

EMMAUSSO: VOTO 7

Parte a sorpresa anche oggi dalla panchina. Ma nei minuti in campo trova comunque il modo di essere decisivo con un assist e mezzo per Garritano ed Achour.