Il primo commento: «C’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci»

Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile del settore giovanile a Benedetto Pugliese. «È con grande orgoglio ed anche onore, che accetto questa nuova ed entusiasmante sfida. Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti.

Quest’anno possiamo fare un ottimo lavoro. Abbiamo importanti potenzialità su cui investire e programmare, partendo già da quei giovani che potranno giocarsi, le proprie carte, nella rappresentativa nazionale. Insomma, c’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci».