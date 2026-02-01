Il Cosenza torna alla vittoria, rimontando la Casertana che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Il 3-1 finale è figlio di una grande reazione dei rossoblù che vanno in gol con Dametto, Achour e Contiliano.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

Buona uscita ad inizio gara e qualche altra respinta efficace. Intuisce, ma questa volta non può nulla, il rigore di Liotti.

DAMETTO: VOTO 7

Segna il suo primo gol in maglia rossoblù con un pregevole colpo di tacco. Nel suo ruolo, quello di difensore, concede poco agli attaccanti casertani.

D’ORAZIO: VOTO 6

Conferma in mezzo alla difesa. E’ l’uomo delegato a far ripartire l’azione. Non rischia mai e quando deve bada al sodo.

CAPORALE: VOTO 6

Se la cava con mestiere contro un avversario come Kallon. Bravo soprattutto sulle palle alte dove domina la scena.

CENTROCAMPO

CIOTTI: VOTO 5,5

Bada più alla fase difensiva che a quella offensiva ma ha sulla testa la palla del pareggio nel primo tempo, che spreca in malo modo. Ordinato nel secondo tempo.

BA: VOTO 5,5

Parte male, si riprende con il passare dei minuti, ma anche per lui pesa come un macigno il gol mancato di testa da pochi passi a metà primo tempo. Ammonito, Buscè lo lascia negli spogliatoi al 45’.

LANGELLA: VOTO 5,5

Non è un periodo brillantissimo il suo e stasera è anche sfortunato, visto che un suo fallo di mano regala il rigore del vantaggio alla Casertana. Resta a galla con l’esperienza.

CANNAVO’: VOTO 6

Molto bene in fase offensiva, visto che crea sempre i presupposti di pericolo con dribbling, inserimenti ed iniziative personale. In difesa però soffre le sgasate di Oukhadda che ara la fascia quando accelera dalla sua parte.

ATTACCO

GARRITANO: VOTO 5,5

Nel primo tempo perde diverse palle sanguinose che regalano diverse ripartenze alla Casertana. Decisamente meglio nella ripresa, anche se da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

EMMAUSSO: VOTO 6

Non è ancora il vero Emmausso ma la sua prova è incoraggiante. Entra nell’azione del terzo gol lanciando Achour in campo aperto.

ACHOUR: VOTO 7

Molto mobile. Prova a non dare punti di riferimento ai difensori. Non gli riesce molto il gioco di sponda, ma è come sempre un serpente e fa un altro gran gol, il quarto in stagione, con uno splendido tiro a giro di sinistro, fotocopia di quello segnato al Picerno. Nel finale è ancora pericolosissimo ed entra nell’azione del terzo gol, anche se in quel caso non è freddo come al solito davanti a De Lucia.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Ripartenza doveva essere e ripartenza è stata. Conferma a sorpresa la difesa a tre e fa di necessità virtù, visti i pochissimi uomini a disposizione che ha. Dopo un primo tempo opaco, si fa sentire negli spogliatoi e quello che rientra in campo è tutto un altro Cosenza.

SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 7

Solita gara ordinata impreziosita dal suo primo gol con la maglia del Cosenza. Caparbio nel seguire l’azione di contropiede di Achour, bravissimo a concludere con un sinistro chirurgico.

CONTIERO: SV