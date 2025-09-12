Meno uno a Cosenza-Catania. Domani alle ore 15,00 la sfida valevole per la 4^ giornata di campionato che si giocherà allo stadio “San Vito – Marulla”. I siciliani finora hanno sempre vinto. Tre partite e tre vittorie. Miglior attacco con 11 gol fatti, miglior difesa con la porta ancora inviolata dopo 270 minuti di gioco. Numeri importantissimi che confermano i rossoazzurri come la squadra favorita per la vittoria del campionato.

La probabile formazione siciliana

Mimmo Toscano ha scelto anche in questa stagione la sua amata difesa a 3. Per quel che riguarda gli uomini l’unico dubbio riguarda l’attaccante Caturano, l’ultimo arrivato dei siciliani, che comunque non sarebbe partito titolare al “Marulla”. Davanti a Dini, il portiere, dovrebbero essere confermati i tre difensori Pieraccini, Di Gennaro e Ierardi. Sulle fasce pochi dubbi: a destra l’ex Casasola ed a sinistra Donnarumma, con Lunetta pronto a subentrare. In mezzo al campo la coppia Aloi e Corbari. Dietro l’unica punta, che dovrebbe essere l’altro ex Francesco Forte, Jimenez e Cicerelli, anche se Stoppa cerca una maglia.