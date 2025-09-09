Settore ospite che resta chiuso e vendita vietata in tutti i settori per i residenti della provincia di Catania
Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per Cosenza-Catania che si giocherà domenica prossima.
Il comunicato del Cosenza
Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per la gara col Catania, valevole per la quarta giornata della Serie C Sky Wifi – girone C ed in programma Domenica 14 settembre 2025, alle ore 15.00, allo stadio San Vito – Marulla
Si rende noto che la vendita dei tagliandi è vietata, in tutti i settori, per i residenti nella provincia di Catania.
Il settore ospiti resterà chiuso.
Questi i prezzi per la partita:
TRIBUNA B – 14 euro
*Ridotto lupacchiotto – 5 euro
TRIBUNA A – 25 euro
*Ridotto lupacchiotto- 5 euro
TRIBUNA BRUNO SUD – 30 euro
*Ridotto lupacchiotto – 10 euro
Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro
TRIBUNA BLU – 50 euro
*Ridotto lupacchiotto – 15 euro
*dai 7 ai 16 anni
**dai 0 ai 6 anni ingresso gratuito