Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per Cosenza-Catania che si giocherà domenica prossima.

Il comunicato del Cosenza

Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per la gara col Catania, valevole per la quarta giornata della Serie C Sky Wifi – girone C ed in programma Domenica 14 settembre 2025, alle ore 15.00, allo stadio San Vito – Marulla


Si rende noto che la vendita dei tagliandi è vietata, in tutti i settori, per i residenti nella provincia di Catania.


Il settore ospiti resterà chiuso.

Questi i prezzi per la partita:

TRIBUNA B – 14 euro

*Ridotto lupacchiotto – 5 euro

TRIBUNA A – 25 euro

*Ridotto lupacchiotto- 5 euro

TRIBUNA BRUNO SUD – 30 euro

*Ridotto lupacchiotto – 10 euro

Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro

TRIBUNA BLU – 50 euro

*Ridotto lupacchiotto – 15 euro

*dai 7 ai 16 anni

**dai 0 ai 6 anni ingresso gratuito