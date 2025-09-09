Domenico Toscano torna ad incrociare la strada del Cosenza. L’attuale tecnico del Catania, prossimo avversario dei Lupi nella 4ª giornata di campionato, è un ex dal passato importante in riva al Crati: fu lui a riportare i rossoblù tra i professionisti con una doppia promozione consecutiva nel 2007 e nel 2008, scrivendo pagine indelebili nella storia recente del club. Da allora la sua carriera è stata un susseguirsi di successi:

Toscano è infatti uno degli allenatori più vincenti della Serie C, avendo centrato per ben quattro volte il salto in Serie B con quattro squadre diverse – Ternana, Novara, Reggina e Cesena – prima di approdare sulla panchina etnea.

Sfida speciale

La sfida di domenica al “Marulla” avrà quindi un sapore speciale per il tecnico nato a Cardeto: da una parte l’allenatore calabrese che ha saputo farsi strada a suon di promozioni, dall’altra il Cosenza che vuole fermarlo per centrare la sua prima vittoria in campionato.

Toscano “mister promozione”, conosce bene l’ambiente rossoblù e sa cosa significhi giocare al “San Vito – Marulla”, ma stavolta i ruoli sono invertiti: il suo Catania arriva da protagonista annunciato: 3 vittorie in 3 partite a già primo posto in classifica. Ci vorrà davvero il miglior Cosenza per fermare domenica la corazzata siciliana che in panchina ha un grande ex, specialista delle promozioni.