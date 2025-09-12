In vista dell’incontro di calcio di Serie C tra Cosenza e Catania, in programma domenica 14 settembre, alle 15.00, allo Stadio San Vito-Marulla, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale viene disciplinata la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, sì da consentire l'afflusso ed il deflusso allo stadio e dallo stadio, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità.

Con l'ordinanza della Polizia Municipale si è ottemperato alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Graecia da parte della locale Questura. Il provvedimento è stato adottato al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.

E così, nonostante non sia previsto l’arrivo a Cosenza di tifosi del Catania, e malgrado la protesta degli ultrà locali che, verosimilmente, terrà anche stavolta la gran parte dei supporter rossoblù lontani dallo stadio, l'ordinanza istituisce, domenica 14 settembre, il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale Magna Grecia e su via G.Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni contenute nell'ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

Il Comando della Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco; i pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.