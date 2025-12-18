E’ la vigilia di Cosenza-Cavese, 19^ ed ultima giornata del campionato d’andata. I rossoblù troveranno sulla loro strada una squadra in crisi nera che non vince da 5 partite e che in classifica si trova al 15° posto. Ad oggi sarebbe in piena zona playout.

Rosa importante: c’è l’ex Fornito

E dire che comunque la rosa della Cavese può disporre di calciatori importanti per la categoria come Thiago Cionek, l’ex rendese Awua, Fella, gli attaccanti Orlando, Fusco e Sorrentino. Tra le fila dei campani gioca anche un “cosentino”. Si tratta di Giuseppe Fornito, nativo di Trebisacce, che è anche l’ex di turno (nella foto ai tempi in rossoblù). Il centrocampista ha giocato nel 2014/2015 con la maglia dei lupi, disputando 28 presenze ed un gol. La sua presenza resta però in dubbio visto che un problema fisico lo ha bloccato nelle ultime 3 partite della Cavese. Per quel che riguarda il modulo, l’unica certezza di mister Prosperi è la difesa a tre. Per il resto ha variato molto tra 3-4-3 e 3-4-2-1, mentre proprio nell’ultima gara pareggiata contro il Siracusa per 1-1 ha optato per il 3-5-2. Insomma un avversario non al massimo della forma ma che ha sicuramente in rosa elementi di categoria capaci di cambiare in un attimo la partita. Il Cosenza dovrà fare attenzione.