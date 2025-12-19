E’ il giorno di Cosenza-Cavese. La partita valida per la 19^ giornata di campionato, ultima del giorne d’andata, avrà inizio alle ore 20,30. I convocati rossoblù verranno resi noti dopo la rifinitura di questa mattina, ma mister Buscè, oltre ai lungodegenti Korufalidis, Cimino, Novello e, da questa settimana, anche Mazzocchi, dovrà rinunciare molto probabilmente anche a Ferrara.

La probabile formazione

Nel 4-3-3 rossoblù dunque, praticamente obbligate le scelte. Davanti a Vettorel, ancora Cannavò nel ruolo di terzino destro, con capitan D’Orazio dall’altra parte. In mezzo alla difesa Dametto e Caporale. A centrocampo il solito trio consolidato: Kouan, Langella e Garritano. In attacco Ricciardi a destra, Florenzi a sinistra ed ancora Beretta in mezzo all’attacco e pronto alla sua 4^ titolarità di fila. Troveranno minuti a gara in corso Achour e Contiliano.