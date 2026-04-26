I rossoblù chiudono la stagione regolare sul campo della Cavese: servono tre punti e risultati favorevoli da Bergamo e Foggia

Tutto si decide in novanta minuti. Il Cosenza arriva all’ultima giornata della stagione regolare con una certezza e diversi scenari ancora aperti: per migliorare la propria posizione playoff deve vincere sul campo della Cavese e poi attendere notizie favorevoli da Bergamo e Foggia.

La squadra di Buscè ha il compito di espugnare Cava de’ Tirreni, consapevole che una serie di combinazioni potrebbe addirittura proiettarla al secondo o al terzo posto. Non dipenderà soltanto dai rossoblù, ma il primo passo resta obbligato: fare risultato pieno e mettere pressione alle dirette concorrenti.

Non sarà però una gara semplice. La Cavese, pur avendo già conquistato la salvezza, non vorrà chiudere il campionato con una brutta figura davanti al proprio pubblico. Giocherà con orgoglio, intensità e il classico “coltello tra i denti”. Il Cosenza, dalla sua, avrà motivazioni superiori e dovrà trasformarle in energia, lucidità e cattiveria agonistica.

In palio c’è una posizione privilegiata negli spareggi promozione, anche se poi i playoff saranno un altro torneo, con logiche diverse e venti giorni di distanza prima del via. Il precedente più bello resta quello del 2018, quando il Cosenza di Braglia, partito dall’ottava posizione del girone C, costruì una cavalcata memorabile fino alla promozione. Erano i tempi di Tutino, Okereke, Baclet e Loviso.

Oggi gli interpreti sono cambiati, ma la qualità non manca. Dopo questi novanta minuti, il Cosenza saprà da dove ripartirà davvero nella corsa alla Serie B.

Di seguito formazioni, tabellino e cronaca del match.

CAVESE: Sposito; Awua, Fella, Diarrassouba, Evangelisti, Ubaldi, Peretti, Loreto, Macchi, Ubani, Fusco. In panchina: Boffelli, Manzo, Luciani, Mnaj, Gudjohnsen, Cionek, Nunziata, Maiolo, Munari, Orlando, Yabre, Imparato, Di Costanzo, Bolcano, Visconti. All.: Di Giacomo

Cosenza (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Caporale, Ferrara, Palmieri, Garritano, Ba; Baez, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Beretta, D’Orazio, Perlingieri, Contiliano, Achour, Ciotti, Langella, Emmausso. All.: Buscè

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero: