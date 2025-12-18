In occasione della partita Cosenza-Cavese, valevole per il campionato di Serie C e in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha emanato una specifica ordinanza di regolamentazione della viabilità per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Il provvedimento si rende necessario per disciplinare la circolazione nell’area interessata dall’evento sportivo e consentire l’afflusso e il deflusso separato delle tifoserie, riducendo i tempi e prevenendo rischi per la pubblica incolumità. L’ordinanza recepisce, inoltre, una richiesta formale della Questura di Cosenza, che ha chiesto una specifica regolamentazione del traffico su viale Magna Grecia.

Per venerdì 19 dicembre, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, è stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 17.30 alle ore 23.00 e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

VIALE MAGNA GRECIA

VIA G. FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia

Il responsabile del servizio, sentito il dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in presenza di sopraggiunte e imprevedibili necessità legate a sicurezza, flussi di traffico o ordine pubblico.

La Polizia Municipale consiglia ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione. In particolare, i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi; quelli diretti a Rende dovranno utilizzare l’asse via degli Stadi–Panebianco, mentre i veicoli provenienti da Rende potranno transitare lungo via G. Marconi–via degli Stadi.