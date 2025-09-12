Salvatore Gualtieri è il nuovo direttore generale del Cosenza. Ha già ricoperto ruoli importanti con Crotone, Frosinone e Lega Calcio

Il Cosenza allarga il fronte societario con una nuova figura al suo interno. Si tratta del crotonese Salvatore Gualtieri che, dopo 7 anni, ha lasciato Frosinone nell'estate del 2024, dopo aver svolto con la società ciociara il ruolo di consigliere delegato ai rapporti istituzionali, marketing e comunicazione.

Chi è Salvatore Gualtieri

Gualtieri, nato il 2 marzo del 1960, non è un nome nuovo per gli appassionati di calcio. La sua carriera dirigenziale infatti, inizia nella squadra della sua città. E' la sua famiglia a far rinascere il Crotone che inizia la scalata che lo porta fino alla Serie A. Negli anni, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli nella società pitagorica, è stato anche vicepresidente e presidente della Lega di B. Ora è pronta per lui una scrivania nel Cosenza per rappresentare un valore aggiunto per il club.

Il comunicato del Cosenza Calcio

Dopo pochi minuti dalla nostra notizia, è arrivato il comunicato ufficiale del Cosenza Calcio che riportiamo:

Il Cosenza Calcio comunica di aver nominato Salvatore Gualtieri come nuovo Direttore Generale.

Gualtieri vanta una lunga esperienza nel calcio italiano: ex presidente del Crotone, consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente di Frosinone Calcio per 7 anni, dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio. Un professionista di grande esperienza, riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale.