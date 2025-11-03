Una grande, grandissima occasione sprecata. Già di per sè il pareggio ottenuto in casa del Team Altamura non poteva essere un risultato da accogliere con piacere in casa Cosenza. Vuoi per valore nettamente inferiore dell'avversario, vuoi perché, anche stavolta, i rossoblù avevano trovato il gol del vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine. Oggi, dopo i risultati maturati nel Girone C, la mancata di sabato fa ancora più male.

Rallentano tutte le prime