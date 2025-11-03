Senza i due pareggi contro Sorrento e Team Altamura nelle ultime due trasferte, ora i lupi sarebbero a quota 24, a due punti dalla vetta
Una grande, grandissima occasione sprecata. Già di per sè il pareggio ottenuto in casa del Team Altamura non poteva essere un risultato da accogliere con piacere in casa Cosenza. Vuoi per valore nettamente inferiore dell'avversario, vuoi perché, anche stavolta, i rossoblù avevano trovato il gol del vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine. Oggi, dopo i risultati maturati nel Girone C, la mancata di sabato fa ancora più male.
Rallentano tutte le prime
In vetta alla classifica c'è la Salernitana con 26 punti. I granata però non sono andati oltre lo 0-0 a Latina . Alle loro spalle, a quota 25, ecco il Catania . Anche gli etnei però, non sono riusciti a vincere, facendosi raggiungere in pieno recupero dalla Casertana sul 2-2 nell'anticipo di venerdì. Il Benevento ieri sera, con la vittoria, avrebbe raggiunto i siciliani a -1 dalla vetta. Ma anche loro sono inciampati: solo 1-1 casalingo contro il Sorrento. Al quarto posto infine, è salito il Monopoli con 21 punti che, dopo il successo ottenuto a Casarano, ha superato proprio il Cosenza che di punti ne ha 20. Ecco che il peso dei due punti persi sabato, sommati a quelli persi più o meno con le stesse modalità contro il Sorrento due settimane fa, è veramente pesantissimo.