Scuote anche la comunità cosentina la tragedia della morte del giovane Giuseppe Di Dio, ucciso a soli 16 anni a Capizzi, nel messinese, all'interno di un bar nella serata di ieri, primo novembre. Il ragazzo era nipote del professor Michele Di Dio, urologo in servizio all'Azienda Ospedaliera di Cosenza appena reclutato dall'Università della Calabria in qualità di docente del corso di laurea in medicina e, di conseguenza, nominato direttore della relativa unità operativa complessa dell'Annunziata dove già esercitava il ruolo di primario facente funzioni.

Ucciso per errore

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe stato colpito per errore da un ventenne già noto alle forze dell'ordine, individuato dai militari dell’arma e sottoposto a fermo insieme al padre e ad un fratello che avrebbero preso parte all'agguato. Profondo cordoglio è stato espresso dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar anche in rappresentanza del personale sanitario e amministrativo. Attorno al professore ed alla sua famiglia si sono stretti anche il rettore dell’ateneo di Arcavacata Gianluigi Greco, il coordinatore del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Unical Marcello Maggiolini e tutta la comunità accademica.