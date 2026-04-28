Antonio Buscè ha centrato il 4° posto in classifica ma ha anche compiuto un’altra “impresa”. L’allenatore campano infatti è riuscito a non farsi esonerare da Guarascio. L’ultimo a completare una stagione per intero era stato Roberto Occhiuzzi nel 2020/21 che evitò la cacciata nonostante un’annata comunque negativa visto che, sul campo, era culminata con la retrocessione di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Verdetto poi cancellato dall’esclusione del Chievo Verona che ha riaperto le porte della Serie B al Cosenza.

I precedenti con Guarascio

Da allora in poi il Cosenza ha sempre cambiato allenatore almeno una volta durante l’anno. Nel 2021/22 prima Zaffaroni, poi il ritorno di Occhiuzzi ed infine Bisoli: annata conclusa con la salvezza ai playout contro il Vicenza. L’anno dopo inizia Dionigi, poi subentra Viali. Ed anche in questo caso il Cosenza si salva agli spareggi contro il Brescia. Nel 2023/24, la miglior annata recente dei lupi, tocca a Caserta cominciare, ma a marzo la svolta decisa da Guarascio.

Esonero per il tecnico reggino e ritorno di Viali in panchina: playoff mancati per un punto. Lo scorso anno infine la squadra retrocede e torna in Serie C dopo 7 anni. Inizia e finisce Alvini. A febbraio però, per 4 giornate tocca a Tortelli e Belmonte. Nella gestione Guarascio hanno finito la stagione Gagliardi nel 2013 in Serie D, poi Cappellacci l’anno dopo nella stagione del ritorno nei professionisti, Roselli nel 2015/2016 in Serie C, e Braglia nel 2018/2019, il primo anno dopo il ritorno in Serie B.