Il giallo rimediato a Caravaggio contro l’Atalanta U23 è costato caro a Kevin Cannavò. Il jolly rossoblù infatti è stato appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo e non ci sarà quindi domenica pomeriggio contro il Sorrento. Una bella gatta da pelare per mister Buscè che in stagione ha sempre concesso minutaggio al classe 2000 e non ci ha mai rinunciato dal 1’ nelle ultime 14. La duttilità del palermitano infatti, ha sempre permesso al Cosenza di cambiare pelle anche durante la stessa gara: esterno tutta fascia nel 3-4-3, attaccante nel 3-4-3 o nel 4-3-3, ma anche terzino destro, ruolo scoperto quest’anno facendo di necessità virtù nel momento dell’infortunio di Cimino.

Chi al suo posto domenica?

Insomma la sua sarà un’assenza pesante. Per sostituirlo però mister Buscè non si farà trovare impreparato. La soluzione più logica sembra quella di Ciotti schierato basso nel ruolo di terzino, con una casella che si libera in prima linea. A quel punto, considerando anche che Baez dovrebbe continuare ad essere indisponibile, le soluzioni potrebbero essere due. O lo schieramento contemporaneo di Emmausso e Florenzi insieme ad uno tra Achour e Beretta. O l’inserimento in attacco di Ferrara. Soluzione già vista domenica scorsa contro l’Atalanta U23. L’ex Benevento in quel caso si piazzerebbe sulla sinistra. Sarebbe anche questa un’invenzione di Buscè. Ma visti i risultati avuti con Cannavò, perché non tentare?