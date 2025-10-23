Cresce la condizione di Giacomo Beretta. L’attaccante classe 1992, ultimo arrivato in casa Cosenza, lavora sodo per farsi trovare pronto da mister Buscè.

Crescita di condizione

L’ex Cittadella è arrivato in Calabria ufficialmente lo scorso 8 ottobre. E’ andato subito in panchina contro l’Atalanta U23, facendo il suo esordio un attimo prima del gol neroazzurro. Poi, a Potenza contro il Sorrento, un’altra manciata di minuti. Beretta, nonostante si stesse allenando da solo prima della firma con il Cosenza, è ancora in ritardo di condizione. Il prof. Gemignani ha preparato per lui un programma personalizzato per rimetterlo alla pari dei suoi compagni di squadra nel giro di un mesetto. Da quel che trapela però, negli ultimi giorni la condizione dell’attaccante è visibilmente migliorata. Già contro il Potenza al ’’Marulla’’ potrebbe esserci per lui più spazio. Avere il miglior Beretta al più presto a disposizione, può davvero rappresentare una carta importante per mister Buscè e per tutta la squadra.