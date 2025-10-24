Quella tra Cosenza e Potenza, valevole per l’11^ giornata di campionato, sarà una partita importantissima in chiave playoff. I lucani infatti, sono anch’essi in zona alta, inseguono i lupi a 3 lunghezze di distanza e sognano già l’aggancio.

De Giorgio in panchina, Camigliano in difesa

Sono finora 13 i punti conquistati dal Potenza: frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 ko. L’ultimo periodo però non è stato dei migliori. Infatti la vittoria manca dallo scorso 28 settembre (1-0 all’Atalanta U23) e nelle ultime 3 partite sono arrivati soltanto 2 punti: prima del ko di Benevento di domenica scorsa, due pari contro Altamura e Latina. L’allenatore del Potenza è invece il cosentino Pietro De Giorgio. L’ex calciatore del Crotone guida i potentini dalla scorsa stagione, dopo essere stato negli anni scorsi prima collaboratore tecnico e poi anche mister della Primavera. Per De Giorgio, classe 1983 nato a Praia a Mare ma originario di Verbicaro, sarà certamente una gara speciale. Ma sarà ritorno al ’’San Vito – Marulla’’ anche per Agostino Camigliano. Il difensore classe 1994 da quest’estate veste la maglia del Potenza. A Cosenza per lui due parentesi. Certamente indimenticabile la prima: fu uno dei protagonisti della cavalcante vincente nei playoff del 2018.