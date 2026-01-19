Se questo è il vero Cosenza, allora è davvero notte fonda. I Lupi della Sila incassano probabilmente la sconfitta più brutta e pesante della stagione, cadendo in casa contro il Crotone di Emilio Longo. I pitagorici portano a casa i tre punti con pieno merito, interpretando la gara con intensità, idee chiare e una manovra lineare fatta di pressing, aggressività e organizzazione.

I tifosi del Crotone al "San Vito-Marulla"

Il Cosenza di Buscè, al contrario, è apparso impaurito, smarrito, senza identità. Una squadra vuota, priva di idee e di reazione, come se l’effetto magico del girone d’andata si fosse inspiegabilmente dissolto subito dopo la vittoria interna contro la Cavese. Nelle prime tre giornate del girone di ritorno è arrivato appena un punto: un bottino misero per una squadra che, fino a un mese fa, ambiva al primo posto e che oggi si ritrova a oltre dieci lunghezze dalla vetta.

I nuovi acquisti, come già evidenziato nella sfida contro il Monopoli, non hanno finora inciso. Ciotti ed Emmausso hanno deluso, mentre Ba è ancora lontano dall’inserirsi nei meccanismi della squadra. E allora la domanda è inevitabile: com’è possibile passare dalla prestazione convincente contro la Salernitana alla prova sconcertante vista contro il Crotone? Cosa non funziona davvero?

L'undici del Cosenza sceso in campo contro il Crotone

Mister Buscè è chiamato a riflettere. Senza Kouan, questo sistema perde qualità e sostanza, e il problema non può più essere ignorato. Anche perché il Cosenza, semplicemente, non può permetterselo. Contro il Catania serve una reazione.