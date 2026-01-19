In attesa della conferenza stampa di stamattina, dalla quale forse si capirà qualcosa in più, è praticamente indecifrabile quella che può essere la formazione anti Crotone che mister Antonio Buscè sceglierà per il Cosenza stasera. Questo perché oltre ai lungodegenti Mazzocchi, Kourfalidis, Cimino ed Arioli, mancheranno anche Florenzi, infortunato, e Kouan, squalificato.

La probabile formazione

La buona notizia è il rientro di Christian Langella. Il centrocampista riprenderà le redini del centrocampo. A lui la regia. Per il resto, nel 4-3-3 di Buscè, davanti a Vettorel, è certa anche la coppia di difensori centrali, anche perché sono gli unici due in rosa: Dametto e Caporale. A sinistra solito ballottaggio tra Ferrara e D’Orazio, mentre a destra uno tra Ciotti, favorito, e Cannavò, che però potrebbe essere più utile in avanti. A centrocampo, detto di Langella, ci sarà Garritano.

Per la terza maglia Ba in vantaggio su Contiliano. Anche se vi abbiamo detto della terza ipotesi, ovvero Ciotti come a Salerno. In avanti ci sarà Ricciardi sicuramente a destra. Poi praticamente certo di una maglia anche Emmausso. Se l’ex Audace Cerignola giocherà in mezzo, allora spazio a Cannavò come detto. Se invece tornerà titolare Beretta, allora Emmausso partirà da sinistra. Intanto il tecnico ha ridimensionato i tempi dell’infortunio di Florenzi. Gli esami successivi hanno consentito di tirare un sospiro di sollievo, tornerà in gruppo tra una decina di giorni.