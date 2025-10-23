Il classe 2004 ha subìto una ricaduta sulla stessa spalla infortunata durante la scorsa stagione che già lo costrinse ad un lungo stop

Non arrivano buone notizie per Jahce Novello. L’austrialiano infatti, in virtù dell’infortunio alla spalla destra, dovrà probabilmente operarsi di nuovo. E’ questo ciò che comunica in mattinata l’ufficio stampa del Cosenza.

Ricaduta

Novello, proprio allo stesso punto, è andato già sotto i ferri nella passata stagione. Motivo per il quale saltò i primi 4 mesi, rientrando in panchina soltanto a metà gennaio. Il classe 2004, che finora ha collezionato in stagione 2 presenze, rischia un nuovo lungo stop considerando che si tratta di una ricaduta. Non certo una buona notizia per Buscè che in attacco ha già gli uomini contati.