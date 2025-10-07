Un Christian Kouan così a Cosenza non si era mai visto. Il calciatore ivoriano, in questa stagione, sta dimostrando tutto il suo valore, provando a far dimenticare le prove opache della passata annata.

Primo anno deludente

Il classe 1999 è arrivato a Cosenza nell’estate del 2024 firmando un contratto biennale con opzione per altri 12 mesi, fortemente voluto da Massimiliano Alvini ed ingaggiato da svincolato. Proprio con il tecnico toscano Kouan aveva vissuto la sua stagione migliore a Perugia. Un’annata conclusa con la disputa dei playoff per approdare in Serie A. Appena c’è stata l’occasione di tornare a lavorare insieme, Alvini ha colto la palla al balzo ed ha chiesto a Kouan di sposare anch’egli il progetto Cosenza. Peccato che però in campo le cose non siano andate per come si sperava. L’ivoriano si è intristito e di lui si ricordano solo i clamorosi errori: vedi gol sbagliato con il Catanzaro, o palle perse che sono costate reti subìte contro Carrarese o Juve Stabia.

Lavoro mentale di Buscè

A dire il vero l’addio con il Cosenza sembrava quasi scontato in estate. L’agente del calciatore, Diego Tavano, si è anche sbilanciato con qualche dichiarazione a riguardo e Kouan non si è presentato in ritiro per problemi fisici, ovvero i postumi di una piccola operazione subìta alla fine dello scorso campionato. Invece, fin dal suo arrivo a Lorica, una settimana dopo i suoi compagni di squadra, il lavoro soprattutto mentale fatto da Buscè sul ragazzo ha avuto i suoi effetti. L’ex Perugia non è mai stato messo in discussione dal tecnico che lo ha sempre incitato anche a crederci di più in area avversaria. Il risultato è stato evidente e sotto gli occhi di tutti. A parte i due gol segnati contro Catania e Audace Cerignola, il calciatore che si sta vedendo adesso sembra un altro in confronto alla passata stagione. Continuare così adesso è la missione, perché un Kouan così è come se fosse praticamente un nuovo acquisto.