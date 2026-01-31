E’ un Cosenza a dir poco rimaneggiato quello che domani pomeriggio affronterà la Casertana per la 24^ giornata di campionato. Nella lista dei convocati diramata poco fa infatti, mancano anche Kouan e Beretta. Ufficialmente entrambi per problemi fisici.

Sirene di calciomercato

E per quanto la motivazione sia certamente plausibile per l’attaccante, qualche dubbio in più viene per il centrocampista ivoriano. Kouan infatti è stato fortemente richiesto dall’Union Brescia nei giorni scorsi. La sua volontà sarebbe quella di andare via. Inamovibile, al momento, il Presidente Guarascio, che ha già avvertito l’entourage del calciatore sulla sua incedibilità.

Scelte obbligate

Nel frattempo, in attesa della fine del calciomercato di lunedì, c’è da giocare l’importantissima partita contro la Casertana. Disponibili per Buscè solo 15 calciatori di movimento. Quattro tra di loro sono giovanissimi Mazzulla, Ragone, Contiero e Rocco. In attacco restano in due: Emmausso ed Achour. Entrambi giocheranno insieme a Cannavò che completerà il tridente. In mezzo al campo ballottaggio tra Ba e Contiliano per sostituire Kouan e mettersi vicino a Langella e Garritano. In difesa l’unica buona notizia è il rientro dalla squalifica di Ciotti, che si piazzerà a destra. A sinistra ed al centro ancora scelte obbligate: D’Orazio, Caporale e Dametto.

L’elenco dei convocati del Cosenza

PORTIERI

22 Vettorel

1 Pompei

40 Vannucchi

DIFENSORI

11 D’Orazio

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

45 Ciotti

CENTROCAMPISTI

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

27 Ba

71 Mazzulla

77 Langella

ATTACCANTI

23 Achour

90 Emmausso