L’attaccante ed il centrocampista non compaiono nella lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro la Casertana: sono solo 15 i calciatori di movimento disponibili
E’ un Cosenza a dir poco rimaneggiato quello che domani pomeriggio affronterà la Casertana per la 24^ giornata di campionato. Nella lista dei convocati diramata poco fa infatti, mancano anche Kouan e Beretta. Ufficialmente entrambi per problemi fisici.
Sirene di calciomercato
E per quanto la motivazione sia certamente plausibile per l’attaccante, qualche dubbio in più viene per il centrocampista ivoriano. Kouan infatti è stato fortemente richiesto dall’Union Brescia nei giorni scorsi. La sua volontà sarebbe quella di andare via. Inamovibile, al momento, il Presidente Guarascio, che ha già avvertito l’entourage del calciatore sulla sua incedibilità.
Scelte obbligate
Nel frattempo, in attesa della fine del calciomercato di lunedì, c’è da giocare l’importantissima partita contro la Casertana. Disponibili per Buscè solo 15 calciatori di movimento. Quattro tra di loro sono giovanissimi Mazzulla, Ragone, Contiero e Rocco. In attacco restano in due: Emmausso ed Achour. Entrambi giocheranno insieme a Cannavò che completerà il tridente. In mezzo al campo ballottaggio tra Ba e Contiliano per sostituire Kouan e mettersi vicino a Langella e Garritano. In difesa l’unica buona notizia è il rientro dalla squalifica di Ciotti, che si piazzerà a destra. A sinistra ed al centro ancora scelte obbligate: D’Orazio, Caporale e Dametto.
L’elenco dei convocati del Cosenza
PORTIERI
22 Vettorel
1 Pompei
40 Vannucchi
DIFENSORI
11 D’Orazio
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
45 Ciotti
CENTROCAMPISTI
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
27 Ba
71 Mazzulla
77 Langella
ATTACCANTI
23 Achour
90 Emmausso