I rossoblù hanno accelerato per l’esterno offensivo classe 2000. Dialoghi avanzati tra i due club e fumata bianca ormai vicina

Il Cosenza è vicino a mettere a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo. I rossoblù hanno infatti accelerato nelle ultime ore per Antonio Energe, esterno classe 2000 di proprietà del Crotone.

La trattativa tra i due club è ormai entrata nella fase conclusiva e l’operazione può essere considerata ad un passo dalla chiusura. Restano da sistemare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo, ma la strada che dovrebbe portare Energe alla corte di Federico Coppitelli appare ormai tracciata. Il Cosenza si è mosso con decisione sul calciatore nelle ultime ore, individuandolo come uno dei rinforzi attraverso i quali completare un reparto offensivo rimasto numericamente più corto dopo la partenza di Michele Emmausso, ceduto alla Scafatese. Energe, classe 2000, nell’ultima stagione si è diviso tra Picerno e Crotone, mettendo insieme complessivamente 34 presenze e 6 reti. Un elemento capace di agire prevalentemente da esterno offensivo e di garantire velocità e soluzioni differenti negli ultimi metri.

Il direttore sportivo Fabio Lucioni è dunque vicino a consegnare a Coppitelli un’altra pedina in vista del prosieguo del campionato. Energe-Cosenza è ormai verso la fumata bianca, con l’accordo tra rossoblù e Crotone che potrebbe essere definito definitivamente a breve.