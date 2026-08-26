Adesso è ufficiale: Cosenza-Potenza si giocherà a porte chiuse. La gara, valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C e in programma sabato 29 agosto alle ore 21 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, si disputerà dunque in totale assenza di pubblico. La decisione è stata comunicata in serata dalla Lega Pro, che ha preso atto del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Crotone nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Nel comunicato numero 5/DIV viene specificato che l'incontro tra rossoblù e lucani dovrà svolgersi senza spettatori.

Una situazione particolare per quella che, almeno formalmente, rappresenterà la prima partita interna del Cosenza nel campionato 2026/2027. I Lupi, a causa dell'indisponibilità del “San Vito-Gigi Marulla”, sono infatti costretti a disputare le proprie gare casalinghe allo “Scida” di Crotone. Nelle ultime ore si era ragionato anche sulla possibilità di aprire soltanto alcuni settori dell'impianto pitagorico, ma il provvedimento della Prefettura ha definitivamente chiuso ogni ipotesi. Né i sostenitori del Cosenza né quelli del Potenza potranno quindi assistere alla partita dagli spalti. Per la squadra di Federico Coppitelli sarà il secondo impegno stagionale in campionato dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Audace Cerignola. Sabato sera arriverà invece un Potenza partito fortissimo, capace di superare il Casarano per 4-1 nella giornata inaugurale. Il tutto in uno “Scida” completamente vuoto.