Fabio Lupo ha parlato al portale Tuttomercatoweb tornando sulla sua avventura alla direzione sportiva del Cosenza durata solo due mesi

Dopo qualche settimana dal suo addio, il direttore sportivo Fabio Lupo, è tornato a parlare alla stampa. Lo ha fatto in un’intervista al portale Tuttomercatoweb nella quale ovviamente è tornato anche sulla sua avventura al Cosenza durata poco più di due mesi. Da luglio a settembre. Prima dell’accordo per la risoluzione anticipata.

Le parole di Lupo sull’addio al Cosenza

Queste le parole del dirigente abruzzese: «Dispiace aver risolto il rapporto. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi dispiace per i tifosi. Cosenza merita categorie superiori, mi auguro che accada anche perché quest’anno c’è il mio lavoro».