Dopo qualche settimana dal suo addio, il direttore sportivo Fabio Lupo, è tornato a parlare alla stampa. Lo ha fatto in un’intervista al portale Tuttomercatoweb nella quale ovviamente è tornato anche sulla sua avventura al Cosenza durata poco più di due mesi. Da luglio a settembre. Prima dell’accordo per la risoluzione anticipata. 

Le parole di Lupo sull’addio al Cosenza

Queste le parole del dirigente abruzzese: «Dispiace aver risolto il rapporto. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi dispiace per i tifosi. Cosenza merita categorie superiori, mi auguro che accada anche perché quest’anno c’è il mio lavoro».