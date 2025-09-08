Ieri a Crotone i rossoblù non hanno subito reti. L’ultima volta è accaduto contro il Bari, nello scorso campionato di Serie B

Prima partita stagionale senza subito reti per il Cosenza . A Crotone le difese l'hanno fatta da padrone ed i lupi, anche grazie ad almeno 2 paratoni di Thomas Vettorel , sono riusciti a mantenere la porta inviolata.

Ultima volta il 1° maggio