Ieri a Crotone i rossoblù non hanno subito reti. L’ultima volta è accaduto contro il Bari, nello scorso campionato di Serie B
Prima partita stagionale senza subito reti per il Cosenza . A Crotone le difese l'hanno fatta da padrone ed i lupi, anche grazie ad almeno 2 paratoni di Thomas Vettorel , sono riusciti a mantenere la porta inviolata.
Ultima volta il 1° maggio
Nelle precedenti 3 partite giocate in questa stagione, il Cosenza aveva sempre preso gol: 1 a Monopoli in Coppa Italia, 2 sempre contro i pugliesi in campionato e 2 domenica scorsa contro la Salernitana . A queste 3 gare bisogna sommare le ultime 3 dello scorso campionato di Serie B: contro Sudtirol, Cesena e Spezia . Per ritrovare il Cosenza con la porta inviolata, bisogna tornare indietro al 1° maggio, quando i lupi vinsero per 1-0 contro il Bari al “San Vito – Marulla”, sempre in Serie B.