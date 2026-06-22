Il presidente rossoblù era tra le prime file nel giorno della nomina del nuovo numero uno della Federcalcio
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Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L’ex numero uno del Coni è stato eletto dall’assemblea federale con il 68,58% dei voti, superando Giancarlo Abete, fermatosi al 29,17%.
All’assemblea elettiva era presente anche il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, seduto tra le prime file nel giorno in cui il calcio italiano ha scelto la nuova guida della Federcalcio. Inconfondibile da dietro.
Malagò ha ottenuto 343.084 preferenze, contro le 145.036 raccolte da Abete. Le schede bianche sono state il 2,25%.