Il futuro del Cosenza Calcio si gioca in queste settimane sul tavolo di una trattativa delicata e tutt’altro che semplice. Al centro della sceneggiatura ci sono il presidente del club Eugenio Guarascio e l’imprenditore Alfredo Citrigno, con il sindaco Franz Caruso nel ruolo di garante e mediatore tra le parti. Nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione del nuovo dg Salvatore Gualtieri, arriva un’importante novità.

Nei giorni scorsi, il notaio Pierfrancesco Iorio, per conto di Citrigno, ha formalmente richiesto via PEC la documentazione contabile del club. Una mossa che, secondo Guarascio, non avrebbe piena legittimità: il presidente dei rossoblù ha infatti risposto che la richiesta non può essere accolta, non essendo Iorio direttamente la parte acquirente. Nella fattispecie, il presidente ha risposto così: «L’irrituale iniziativa da Lei assunta non potrà mai avere un riscontro anche perché non si conosce il substrato legittimante simili richieste».

Dal canto suo, Citrigno ha fissato tempi molto chiari per chiudere l’operazione: una settimana per analizzare i conti del club e venti giorni per arrivare alla firma definitiva. L’imprenditore ha ribadito di non voler perdere tempo, assicurando la copertura con garanzie bancarie e il supporto di un gruppo di investitori pronti a entrare nel progetto Cosenza. La vicenda, che tiene in ansia i tifosi, apre scenari cruciali sul futuro societario della squadra rossoblù, in attesa di capire se la trattativa tra Guarascio e Citrigno potrà andare a buon fine. Le impressioni sono le stesse di lunedì scorso: il patron difficilmente cederà la società a Citrigno.