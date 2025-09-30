I Lupi vincendo contro Giugliano e Siracusa, tra mercoledì e domenica, hanno collezionato sei punti in due giornate. Non accadeva da tempo

Il Cosenza, grazie al successo contro il Siracusa di domenica, si è issato al terzo posto nella classifica del girone C di Serie C. I numeri degli uomini di Antonio Buscè sono altamente positivi visto che, oltre ai 12 punti, hanno collezionato anche il 5° risultato utile consecutivo, hanno il miglior attacco del campionato con 13 gol fatti (insieme a Benevento, Catania e Casarano), ma anche la 4^ difesa con 7 gol presi (meglio solo Benevento, Catania e Trapani con 5).

Seconda vittoria di fila dopo un anno e mezzo

Un altro dato da sottolineare è la seconda vittoria consecutiva. Dopo il Giugliano è stato il Siracusa a cadere sotto i colpi di Mazzocchi e compagni. Il Cosenza non ci riusciva da un anno e mezzo. Mai nella passata stagione. Per ritrovare due successi di fila da parte dei rossoblù bisogna tornare al 27 aprile del 2024. Quel giorno i lupi, vincendo per 4-1 contro il Bari, vincevano la loro 2^ partita di fila dopo il blitz di Reggio Emilia. I ragazzi di Viali arriveranno anche alla terza con il successo di Ascoli che regalò la matematica salvezza.