Casertana a 65 punti, Salernitana e rossoblù a 63 con i granata avanti negli scontri diretti. Nelle ultime due giornate la corsa al podio si intreccia con quella per restare in categoria
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La corsa al 3° posto, per il Cosenza, passa adesso dagli incroci con la lotta salvezza. Dopo il ko di Picerno, i rossoblù hanno perso terreno nella volata finale e oggi si ritrovano dietro a Casertana, salita a 65 punti, e Salernitana, che è a quota 63 ma avanti negli scontri diretti. Con il Benevento già in Serie B e il Catania ormai vicino a mettere al sicuro la 2ª piazza, il fronte caldo del girone è tutto concentrato nella battaglia per il podio.
Calendario decisivo
Il calendario gioca un ruolo cruciale. Il Cosenza chiuderà contro Trapani e Cavese, mentre la Salernitana dovrà vedersela con Picerno e Foggia e la Casertana con Latina e Giugliano. Un quadro che dice una cosa chiara: nelle ultime due giornate chi lotta per il miglior piazzamento playoff dovrà fare i conti con squadre ancora coinvolte nella corsa per evitare i playout o la retrocessione diretta.
I rossoblù devono sperare che la bagarre salvezza rallenti chi oggi è davanti. Perché in questo momento la lotta per il 3° posto non corre su un binario autonomo, ma si intreccia completamente con quella delle squadre che si giocano la permanenza in categoria. I ragazzi di mister Buscè devono intanto vincere le loro due partite perché il Cosenza non ha più margine, ma può ancora aggrapparsi a un finale in cui nessuno avrà partite comode. La rincorsa al 3° posto resta complicata, però è ancora aperta proprio perché il calendario obbliga Casertana e Salernitana a passare dentro il fuoco della zona calda. Ed è lì che i rossoblù devono provare a ritrovare lo spiraglio giusto.