Christian Kouan ha scelto Instagram per salutare Cosenza. Il centrocampista ivoriano è da due giorni un nuovo calciatore del Benevento dopo aver giocato con i rossoblù nell’ultimo anno e mezzo.

Il post di Kouan

Cosenza, grazie !!

Ci sono giorni in cui si fa fatica a descrivere ì sentimenti e questo per me è uno di quelli.

Cosenza, non è facile salutarti.

Non è facile salutare una città bella ed accogliente che dal primo giorno mi ha fatto sentire come a casa.

Con questi forti sentimenti saluto i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff e i magazzinieri tutti.

Ai cosentini, ai tifosi ed alla Citta’ porgo i miei saluti più cari.

Lascio Cosenza portando con me l’amore di tante persone che mi hanno apprezzato come uomo prima e come calciatore poi.

La vostra è una città meravigliosa e merita palcoscenici importanti.

Non ho dubbi: vi porterò per sempre nel mio cuore !!!

Ps: Oggi, sicuramente, l’unico ad essere sorridente sara’

il topo per sua sfortuna avrei divorato.

Ciao , Cosenza..

Grazie