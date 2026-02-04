Il centrocampista ivoriano, passato due giorni fa al Benevento, ha salutato i rossoblù tramite un post sulla sua pagina Instagram
Christian Kouan ha scelto Instagram per salutare Cosenza. Il centrocampista ivoriano è da due giorni un nuovo calciatore del Benevento dopo aver giocato con i rossoblù nell’ultimo anno e mezzo.
Cosenza, grazie !!
Ci sono giorni in cui si fa fatica a descrivere ì sentimenti e questo per me è uno di quelli.
Cosenza, non è facile salutarti.
Non è facile salutare una città bella ed accogliente che dal primo giorno mi ha fatto sentire come a casa.
Con questi forti sentimenti saluto i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff e i magazzinieri tutti.
Ai cosentini, ai tifosi ed alla Citta’ porgo i miei saluti più cari.
Lascio Cosenza portando con me l’amore di tante persone che mi hanno apprezzato come uomo prima e come calciatore poi.
La vostra è una città meravigliosa e merita palcoscenici importanti.
Non ho dubbi: vi porterò per sempre nel mio cuore !!!
Ps: Oggi, sicuramente, l’unico ad essere sorridente sara’
il topo per sua sfortuna avrei divorato.
Ciao , Cosenza..
Grazie