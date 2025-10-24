La Curva Nord del Cosenza ha diramato ieri sera un comunicato nel quale ribadisce la propria posizione in merito all’assenza nelle gare casalinghe dei rossoblù-

Il comunicato della Curva Nord

TUTTI INSIEME, SENZA COMPROMESSI!

Non servono like e commenti da divano: serve la presenza fisica accanto a chi, dall’inizio del campionato, porta avanti la protesta. Sempre fuori dallo stadio, per far sentire la nostra voce ai ragazzi e per mostrare a chi ha spento la passione di un’intera provincia che non ci pieghiamo.

A chi si improvvisa “professore del mondo ultrà” diciamo chiaro: la nostra presenza sarà sempre garantita fuori casa per difendere i simboli che ci rappresentano ovunque. Perché in questo gioco, gli unici a perdere siamo noi tifosi.

Uniti, compatti, per difendere la nostra identità e la nostra passione!

GUARASCIO SPARISCI PER SEMPRE… INDEGNO…