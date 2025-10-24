Comunicato dei tifosi rossoblù: «Non servono like e commenti da divano: serve la presenza fisica accanto a chi, dall’inizio del campionato, porta avanti la protesta»
La Curva Nord del Cosenza ha diramato ieri sera un comunicato nel quale ribadisce la propria posizione in merito all’assenza nelle gare casalinghe dei rossoblù-
Il comunicato della Curva Nord
TUTTI INSIEME, SENZA COMPROMESSI!
Non servono like e commenti da divano: serve la presenza fisica accanto a chi, dall’inizio del campionato, porta avanti la protesta. Sempre fuori dallo stadio, per far sentire la nostra voce ai ragazzi e per mostrare a chi ha spento la passione di un’intera provincia che non ci pieghiamo.
A chi si improvvisa “professore del mondo ultrà” diciamo chiaro: la nostra presenza sarà sempre garantita fuori casa per difendere i simboli che ci rappresentano ovunque. Perché in questo gioco, gli unici a perdere siamo noi tifosi.
Uniti, compatti, per difendere la nostra identità e la nostra passione!
GUARASCIO SPARISCI PER SEMPRE… INDEGNO…