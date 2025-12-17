Trenta dicembre 2017, 2^ giornata di ritorno di un campionato che sarà storico per il Cosenza. I lupi di Braglia vincono per 0-2 a Pagani grazie ai gol di Bruccini e D’Orazio. E’ l’ultima vittoria nell’ultima partita dell’anno solare della storia recente dei lupi. Da allora è sempre stata Serie B. Ed il Cosenza lì non ha mai vinto l’ultima gara di dicembre.

Buscè ci prova con la Cavese

Venerdì il Cosenza ospiterà la Cavese e mister Antonio Buscè avrà la possibilità di far tornare al successo i lupi nell’ultima gara ufficiale del 2025, visto che poi i rossoblù torneranno in campo nel 2026 ancora in casa contro il Monopoli il prossimo 5 gennaio. In Serie B, il Cosenza, l’ultima partita dell’anno solare, ha colto soltanto 2 pareggi per 0-0 (contro Salernitana nel 2018 e Pescara nel 2020), a fronte di ben 5 ko (1-0 vs Juve Stabia nel 2019, 0-2 vs Pisa nel 2021, 2-0 a Cagliari nel 2022, 1-2 vs il Como nel 2023 e 2-1 vs Sassuolo nel 2024). Meglio invece i precedenti in Serie C dove, prima nella vittoria di Pagani del 2017, sono arrivati altri 2 successi (0-3 a Taranto nel 2016 ed 1-0 vs la Fidelis Andria nel 2015). L’ultimo ko in Serie C risale al 3-2 di Benevento del 2014.