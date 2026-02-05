Il calciatore si è fatto male durante la gara contro la Salernitana. Ora Buscè spera di averlo già nella gara di Giugliano
Buone notizie sul fronte Florenzi. Gli esami al quale il classe 2002 si è sottoposto, hanno escluso ulteriori problemi muscolari ed il calciatore, dopo l’infortunio patito durante la gara contro la Salernitana di metà gennaio, potrebbe essere già in squadra per domenica a Giugliano.
Il comunicato del Cosenza
Gli ultimi referti relativamente ai test effettuati dal calciatore Florenzi hanno escluso alterazioni muscolari. Lo stesso, pertanto, potrà allenarsi regolarmente. Lo staff sanitario e lo staff tecnico valuteranno, dagli allenamenti in campo, la possibilità di convocarlo o meno per la gara di sabato, attesi i tempi di recupero dall’infortunio sensibilmente in anticipo rispetto alle previsioni.