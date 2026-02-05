Buone notizie sul fronte Florenzi. Gli esami al quale il classe 2002 si è sottoposto, hanno escluso ulteriori problemi muscolari ed il calciatore, dopo l’infortunio patito durante la gara contro la Salernitana di metà gennaio, potrebbe essere già in squadra per domenica a Giugliano.

Il comunicato del Cosenza

Gli ultimi referti relativamente ai test effettuati dal calciatore Florenzi hanno escluso alterazioni muscolari. Lo stesso, pertanto, potrà allenarsi regolarmente. Lo staff sanitario e lo staff tecnico valuteranno, dagli allenamenti in campo, la possibilità di convocarlo o meno per la gara di sabato, attesi i tempi di recupero dall’infortunio sensibilmente in anticipo rispetto alle previsioni.