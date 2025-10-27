Simone Tiribocchi non ha dubbi nell’affermare che: «Il Girone C della Serie C è senza dubbio quello più bello viste le piazze»

Simone Tiribocchi, ex attaccante tra le altre anche di Atalanta e Chievo Verona in Serie A, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare di Serie C. Ecco la sua opinione sul girone del Cosenza e sui lupi.

Le parole di Tiribocchi

«Sicuramente il girone C è il più bello viste le piazze. In questo momento la Salernitana in testa però è veramente un girone molto bello, difficile e da seguire, secondo me, fino all'ultima giornata sarà una lotta a tre e non dimenticherei qualche altra piazza come Cosenza che è lì, Casarano è un progetto importante magari non arriverà alla fine, ma è un progetto importante»