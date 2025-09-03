Il noto agente ha presentato un’istanza arbitrale al Collegio di Garanzia dello Sport per l’affare che portò l’ex attaccante dei Lupi alla Sampdoria
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti del Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l'incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino a terzo club ed, in particolare, per il suo trasferimento a titolo temporaneo con la previsione di un obbligo di riscatto per la società cessionaria per trasformare, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione da temporanea in definitiva.