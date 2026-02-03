L’allenatore dei rossoblù chiarisce alcuni punti delle sue parole dopo la gara di domenica e chiede scusa se qualcuno si è sentito offeso per le espressioni usate

Il Cosenza Calcio ha diramato una nota con delle dichiarazioni ufficiali di mister Buscè che domenica, al termine della gara vinta contro la Casertana, si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni colorite che non sono piaciute a molti.

Il comunicato del Cosenza Calcio

“Lo sfogo avvenuto a caldo subito dopo il match, è frutto della forte tensione emotiva e del grande coinvolgimento che caratterizzano quotidianamente il lavoro del mio staff e della squadra. Tuttavia, ritengo doveroso sottolineare come alcune espressioni utilizzate non rispecchino i valori di rispetto, correttezza e sportività che da sempre mi contraddistinguono e, per questo, chiedo assolutamente scusa se qualcuno si sia potuto sentire offeso. Non era mia intenzione farlo” - le parole di mister Antonio Buscè.

Il Cosenza calcio invita tutto l’ambiente a mantenere unità, equilibrio e concentrazione in vista dei prossimi impegni sportivi, sostenendo la squadra ed i colori rossoblù in una sfida campionato ancora tutta da giocare.