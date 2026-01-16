I rossoblù pronti a rinforzare anche il reparto portieri, dove il calciatore di proprietà del Trapani, si inserirebbe di fianco a Vettorel
Cosenza attivo sul calciomercato anche per quel che riguarda il ruolo di portiere. Il ds Domenico Roma avrebbe infatti messo nel mirino l’estremo difensore del Trapani, Cesareo Galeotti.
Si tratta l’ingaggio
Si tratta di un portiere alto 192 centimetri che quest’anno ha giocato tutte le partite da titolare a difesa della porta siciliana. Prodotto del settore giovanile della Spal, classe 2002, ha militato anche con Pergolettese, Rimini e Lumezzane. Proprio in considerazione delle difficoltà societarie del Trapani, Galeotti potrebbe essere ingaggiato più facilmente. Si tratta per poter mettere il suo profilo presto a disposizione di Buscè.