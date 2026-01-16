Cosenza attivo sul calciomercato anche per quel che riguarda il ruolo di portiere. Il ds Domenico Roma avrebbe infatti messo nel mirino l’estremo difensore del Trapani, Cesareo Galeotti.

Si tratta l’ingaggio

Si tratta di un portiere alto 192 centimetri che quest’anno ha giocato tutte le partite da titolare a difesa della porta siciliana. Prodotto del settore giovanile della Spal, classe 2002, ha militato anche con Pergolettese, Rimini e Lumezzane. Proprio in considerazione delle difficoltà societarie del Trapani, Galeotti potrebbe essere ingaggiato più facilmente. Si tratta per poter mettere il suo profilo presto a disposizione di Buscè.