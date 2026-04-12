L’assenza di Riccardo Palmieri per la trasferta di lunedì sera contro l’Az Picerno in virtù della squalifica per somma di ammonizioni, riporta inevitabilmente l’attenzione su Luca Garritano. In un Cosenza chiamato a difendere il terzo posto, Buscè deve riempire una casella importante in mezzo al campo e il nome del numero 10 è quello che, più di altri, può dare qualità, esperienza e letture in una gara delicata. È una soluzione che prende quota proprio perché arriva in un momento nel quale Garritano, dopo essere stato utile anche in zone meno abituali del campo, aspetta da settimane un nuovo rilancio vero.

Spazio ridotto

Nelle ultime cinque partite di campionato Garritano ha giocato titolare solo due volte: il 1° marzo contro il Sorrento e il 22 marzo contro il Latina. In mezzo c’è stata l’assenza di Casarano per un problema muscolare, mentre nelle due gare successive contro Benevento e Foggia è partito dalla panchina. Insomma, il suo spazio dal 1’ si è sensibilmente ridotto proprio nel momento decisivo della stagione. La gara di Picerno, allora, può diventare molto più di una semplice sostituzione numerica all’assenza di Palmieri. Può trasformarsi nell’occasione per restituire centralità a un giocatore che nell’ultimo scorcio di campionato ha acceso e spento la sua presenza nell’undici iniziale. Buscè sa di avere bisogno di equilibrio, ma anche di qualità, e Garritano da mezzala può garantire entrambe le cose.