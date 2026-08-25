Secondo le valutazioni del sito specializzato Transfermarkt, dopo le quasi certe cessioni di Palmieri, Emmausso e Zilli, i rossoblù scivolerebbero fino al 14° posto nel Girone C e al 35° nell'intera Serie C per valore della rosa

Quanto è cambiato il Cosenza nel giro di un'estate? Non soltanto nei nomi e nelle caratteristiche tecniche della squadra. A raccontare la profonda trasformazione del gruppo rossoblù ci sono anche i numeri relativi al valore di mercato della rosa. Il riferimento è rappresentato dalle valutazioni del sito specializzato Transfermarkt, portale che assegna a ogni calciatore un valore di mercato indicativo e permette così di confrontare il patrimonio tecnico delle diverse società. Al termine della stagione 2025/2026 il valore complessivo della rosa del Cosenza si attestava intorno agli 8 milioni di euro. Oggi, dopo le numerose operazioni in uscita effettuate dal nuovo ds Lucioni nel corso dell'estate, il valore complessivo dei calciatori rossoblù è sceso a 5,335 milioni. Significa che il Cosenza ha già perso 2,665 milioni di valore, vale a dire oltre il 33% rispetto alla squadra che aveva concluso la passata stagione. E il dato potrebbe scendere ancora sensibilmente.

Zilli, Emmausso e Palmieri valgono altri 1,3 milioni

All'interno degli attuali 5,335 milioni vengono infatti ancora conteggiati tre calciatori destinati a lasciare Cosenza: Massimo Zilli, Michele Emmausso e Riccardo Palmieri. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, Zilli vale 750mila euro, Emmausso 400mila e Palmieri 150mila. In totale fanno esattamente 1,3 milioni di euro. Non vuol dire che chiaramente il Cosenza incasserà queste somme ma, considerando ai fini della simulazione già completate le tre operazioni in uscita, il valore della rosa del Cosenza scenderebbe da 5,335 a 4,035 milioni di euro. Ed è qui che il confronto con la squadra che aveva terminato lo scorso campionato diventa ancora più evidente. Otto milioni contro 4,035 milioni. Significa una perdita di valore di 3,965 milioni di euro, pari al 49,6%. In sostanza, nel giro di un'estate il valore complessivo della rosa rossoblù risulterebbe praticamente dimezzato. Più che di svalutazione dei singoli calciatori, si tratta evidentemente di un forte ridimensionamento del patrimonio tecnico determinato dalle tante partenze e dalla costruzione di una squadra composta anche da diversi elementi giovani e con valutazioni di mercato inferiori rispetto ai calciatori che hanno lasciato Cosenza. Coppitelli attende rinforzi. Affrontare in queste condizioni un campionato difficile come il Girone C di Serie C, non sarà altrimenti una passeggiata.

Nel Girone C il Cosenza scivolerebbe al 14° posto

C'è poi un altro dato che rende ancora più evidente il cambiamento. Basta confrontare il valore ipotetico del Cosenza dopo le tre cessioni con quello delle altre squadre del Girone C di Serie C, sempre prendendo come riferimento le valutazioni elaborate da Transfermarkt. Con un valore di 4,035 milioni, i rossoblù verrebbero preceduti da Inter Under 23, Catania, Salernitana, Bari, Casarano, Casertana, Monopoli, Audace Cerignola, Giugliano, Team Altamura, Potenza, Sorrento e Picerno. Il Cosenza si collocherebbe quindi al 14° posto nel proprio girone per valore complessivo della rosa. Alle spalle rimarrebbero soltanto Scafatese, Savoia, Cavese, Foggia, Crotone e Barletta. Chiaramente il calciomercato non è ancora finito ma, ad oggi, è un piazzamento che offre una fotografia piuttosto chiara della situazione: il Cosenza che soltanto pochi mesi fa disponeva di una delle rose economicamente più importanti della categoria si ritroverebbe, almeno dal punto di vista dei valori di mercato attribuiti dal sito specializzato, nella seconda metà della graduatoria del proprio raggruppamento.

Nell'intera Serie C sarebbe 35°

Allargando il confronto a tutte le 60 squadre della Serie C, il dato diventa ancora più significativo. Nel Girone A sono dieci le società con un valore superiore ai 4,035 milioni del Cosenza. Nel Girone B sono undici. A queste si aggiungono le tredici squadre del Girone C che precederebbero i rossoblù. Il risultato complessivo porterebbe il Cosenza al 35° posto su 60 squadre di Serie C per valore della rosa. Un dato che rende ancora più marcato il confronto con la scorsa stagione. Inserendo infatti gli 8 milioni con i quali il Cosenza aveva concluso il campionato nella graduatoria attuale della categoria, i rossoblù sarebbero virtualmente tra le prime dieci rose dell'intera Serie C.