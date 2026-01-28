Si tratta di un profilo che già in estate aveva suscitato l’interesse dei rossoblù. Contatto tra Roma ed il ds dei giuliani, Franco

C’è un nome nuovo di calciomercato per la difesa del Cosenza. E’ quello di Andrea Moretti, calciatore di proprietà della Triestina. Il classe 2002 è uno dei titolarissimi della formazione giuliana visto che finora ha collezionato 23 presenze per 90 minuti. Non ha mai saltato nemmeno un minuto in stagione. Si tratta di un difensore centrale di piede destro.

Calciomercato Cosenza, il ds Roma chiama Franco per Moretti

Nei giorni scorsi il ds Domenico Roma ha contattato il suo collega della Triestina, Michele Franco, chiedendogli la disponibilità. Da parte dei giuliani c’è apertura, considerando anche che il calciatore, con la quasi certa retrocessione in Serie D della squadra (Triestina ultima nel Girone A ad un punto visti i 23 di penalizzazione), a fine anno andrebbe via ugualmente. Moretti però vorrebbe attendere ancora un po’ per dare una risposta definitiva al Cosenza. Il difensore vorrebbe valutare tutte le opzioni. La pista per ora è tiepida, ma potrebbe diventare presto calda. Sul calciomercato, oltre a Moretti, il Cosenza segue anche Ferrante della Ternana.